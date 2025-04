Appuntamento per oggi - venerdì 4 aprile 2025 - dalle ore 18, con la Via Crucis organizzata dalla parocchia di Sant’Avendrace, presso la necropoli di Tuvixeddu in via Falzarego.

Un’occasione di preghiera e riflessione in uno dei luoghi archeologici più significativi della Sardegna.

L’itinerario sarà ispirato e richiamerà alla memoria il Golgota - che viene citato nel Vangelo di Giovanni 19,17 - come nella locandina: «Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, detto in ebraico Gòlgota».

La scelta della necropoli di Tuvixeddu come luogo evocativo e di meditazione nelle stazioni della Passione di Cristo.

