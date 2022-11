Si corre questa mattina una ciclopedalata organizzata dal Rotary Club "Cagliari Nord", insieme al Rotaract "Golfo degli Angeli" e all’Interact Sella del Diavolo, con la collaborazione del Centro Universitario Sportivo cagliaritano e della squadra di ciclismo Team Bike Academy.



Il progetto – nato in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne – è ideato e guidato da Luisa Giua Marassi, prevede una pedalata di circa 30 km, per le strade di Cagliari e Quartu Sant’Elena, nella quale i ciclisti indosseranno una maglietta creata per l’occasione.



Il contributo volontario è di 10 euro: il ricavato della giornata verrà devoluto alla Ceteris Donna (associazione di professioniste volontarie che si occupa di violenza sulle donne, gestendo alcuni centri anti violenza).

La raccolta è aperta anche a chi non parteciperà alla corsa direttamente, ma vorrà acquistare e indossare la maglietta.



Il ritorno è previsto intorno le ore 13 al CUS Cagliari.

© Riproduzione riservata