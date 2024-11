Detenzione e traffico di sostanze stupefacenti. Ketamina, in particolare, la cui diffusione sta diventando preoccupante. È l’accusa che nella notte ha portato in carcere un trentanovenne di Olbia e un trentenne di Maracalagonis, fermati dai carabinieri a Monastir.

Il primo era alla guida di un’auto, il secondo era sul sedile del passeggero. Il loro nervosismo ha innescato una perquisizione del veicolo: sotto il sedile posteriore è stata trovata una bottiglia contenente un liquido incolore che, grazie alle successive analisi del Ris di Cagliari, è stato identificato come ketamina liquida, sufficiente a generare circa 369 dosi medie.

La determinazione dei militari ha portato a una ulteriore perquisizione nelle case, dove sono stati scoperti ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti: oltre 30 grammi di ketamina in cristalli, 1,39 grammi di cocaina rosa, 50 pastiglie di MDMA e 5 grammi di hashish. In aggiunta, sono stati sequestrati materiali per il confezionamento e la sintesi di sostanze sintetiche, insieme a una somma di 415 euro, ritenuta provento delle attività illecite.

Questo sequestro si inserisce in un contesto di operazioni analoghe condotte dai Carabinieri nella provincia:

• Settembre 2023: ad Assemini, i militari hanno sequestrato 5,5 kg di ketamina, il più grande sequestro di questa sostanza mai avvenuto in Sardegna, arrestando due individui ritenuti i “custodi” della droga.

• Settembre 2024: alla stazione ferroviaria di Cagliari, un giovane è stato arrestato in possesso di ketamina per un valore stimato di 25.000 euro, nascosta tra gli indumenti e disciolta in alcolici.

• Settembre 2024: a Cagliari, un 28enne è stato arrestato per detenzione e spaccio di “cocaina rosa,” una pericolosa droga sintetica composta da un mix di ketamina ed ecstasy. Durante l’operazione, i Carabinieri hanno sequestrato circa 35 grammi di “cocaina rosa” e 80 grammi di MDMA, oltre a materiale per il confezionamento e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita.

