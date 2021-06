Il Comune di Muravera ha deciso di promuovere per l'estate 2021 un servizio di soggiorno marino diurno rivolto ai minori in età compresa fra i 4 e i 13 anni e frequentanti la scuola materna, le scuole Elementari (tutte le classi) e le scuole medie Inferiori (I^ II^ III^ classe) e in regola con le vaccinazioni obbligatorie. Per i portatori di handicap sarà previsto l’innalzamento dell’età sino ai 21 anni.

Previste attività di socializzazione, partecipazione e aggregazione. L'obiettivo è quello di concorrere a rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che ha provocato l'emergenza epidemiologica da Covid-19, contenendo i rischi di isolamento ed emarginazione, offrendo occasioni di ripresa delle attività ludiche per i bambini che, per poco più di un anno, hanno visto ridotte le opportunità di divertirsi spensieratamente.

Una iniziativa che sarà organizzata fra le spiagge e il mare, favorendo la libertà di vivere il paesaggio circostante e, al contempo, supportando le famiglie nella cura dei bambini.

