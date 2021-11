È stato denunciato dai carabinieri il 20enne algerino identificato quale responsabile della violenta rapina avvenuta il 9 ottobre scorso a Monserrato. Un 20enne di Sarroch stava passeggiando in via Cicerone quando è stato avvicinato da un uomo alto circa un metro e ottanta, completamente vestito di nero, che gli ha sferrato un pugno al volto portandogli via una catenina d’oro del valore di circa 500 euro.

Le indagini dei militari, svolte anche attraverso l’esame degli impianti del sistema di videosorveglianza comunale, hanno condotto all’identificazione del denunciato.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata