Nel giardino della scuola elementare i bambini vestono i panni dei contadini. Lezioni all’aperto per rafforzare il rapporto con la natura, seguire il ciclo delle stagioni, prendersi cura della terra e dei suoi prodotti. Ha preso il via a Soleminis il progetto “L’orto didattico” promosso dalla scuola in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’associazione “Is Massaius de Santu Sidoru” impegnata da anni sul fronte della riscoperta delle tradizioni della cultura contadina.

«Questi progetti puntano ad avvicinare alla natura, stimolando l’abitudine ad un’alimentazione sana e genuina – sottolinea il sindaco Fedele La Delfa – non soltanto libri, penne e quaderni, dunque, ma anche semi, attrezzi e tutto l’occorrente per sporcarsi le mani con la terra e sperimentare la coltivazione di ortaggi veri, piantare i semi prendendosi cura delle piantine, osservandole crescere giorno dopo giorno».

Il giardino della scuola è stato trasformato in campo di coltivazione. I bambini potranno assistere a tutte le fasi produttive: dalla preparazione del terreno alla semina, dall’irrigazione al raccolto previsto già per il mese di maggio.

