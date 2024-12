Quando le luci del Natale si accendono e l’aria si fa frizzante, è la musica a regalare emozioni uniche e a unire i cuori. Giovedì 19 dicembre, alle 19, la parrocchia di San Giorgio Martire a Quartucciu si trasformerà in un teatro di note e magia con il Christmas Concert.

Il concerto, diretto dal Maestro Alessio Meloni e organizzato dal Complesso Bandistico Santa Cecilia, è un omaggio alla tradizione musicale del territorio e un’occasione per condividere la bellezza del Natale in un contesto comunitario e suggestivo. Con il patrocinio del Comune di Quartucciu e dell’associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, l’evento è un regalo prezioso a ingresso libero per chiunque desideri lasciarsi trasportare da melodie classiche e natalizie.

Il suono degli strumenti risuonerà sotto le volte della parrocchia, creando una sinfonia che toccherà l’anima. «Si ringrazia Don Elvio Puddu per la sua collaborazione e ospitalità, che hanno reso possibile questa iniziativa di condivisione e cultura», afferma Alberto Paolucci, presidente della banda. «Questa serata non sarà solo un concerto, ma un momento per fermarsi, respirare la magia del Natale e sentire che la comunità è unita dalla musica e dallo spirito delle feste, ma soprattutto per annunciare anche che la banda sta riprendendo la sua attività».

