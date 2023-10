Un banale tamponamento, grande classico, ha bloccato nuovamente la strada statale 554 qualche centinaio di metri dopo il ponte Emanuela Loi, in territorio di Monserrato e in direzione Statale 131.

La coda di auto arrivava sin al semaforo per la Statale 387.

Problema di vecchia data: l’assenza in gran parte del tracciato di corsie di emergenza impedisce di utilizzare vie alternative per far scorrere il traffico, e se si aggiunge la malsana abitudine di chi resta coinvolto in un normale incidente (senza feriti né danni di particolare gravità sui mezzi) di fermarsi in mezzo alla corsia anziché spostarsi per compilare i documenti senza intralciare la circolazione, il gioco è fatto.

Per percorrere quelle poche centinaia di metri questa mattina erano necessari almeno venti minuti.

