Nuovo incidente stradale sulla statale 387, questa volta al 13esimo chilometro nelle vicinanze del bivio per Settimo San Pietro.

Un pensionato di 89 anni di Monserrato, Francesco Ambu, viaggiava in direzione Cagliari quando ha perso il controllo della sua Hyundai volando sul lato opposto della strada con l’auto che si è capovolta.

A prestare i primi soccorsi al pensionato è stato il brigadiere dei carabinieri Pietro Corona in servizio a Cagliari dove si stava recando per prestare servizio. L'uomo, portato in ambulanza in ospedale, per fortuna non corre pericolo di vita.

Sulle cause dell’incidente non si hanno ancora certezze. Non si esclude che il pensionato sia rimasto vittima di un malore. Sembra certo però che non siano rimaste coinvolte altre macchine.

Sul posto un’ambulanza e la Polizia locale dell'Unione dei Comuni del Parteolla che coordinata dal comandante Giuseppe Mulas (presenti anche gli agenti Patrizia Sanna, Ignazia Riguer, Carlo Puddu e Davide Porcu) ha avviato i rilievi di legge controllando anche il traffico nelle due direzioni di marcia.

