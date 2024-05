Mobilitazione delle forze dell'ordine nella zona di Matta ‘e Masone, nelle campagne di Selargius confinanti con quelle di Settimo: previsto l'esproprio di diversi terreni per la realizzazione di una sottostazione di Terna. L’impianto rientra nell’ambito del progetto Tyrrhenian Link, il cavo sottomarino di Terna che collegherà la Sardegna alla Sicilia per – questo è l’obiettivo ultimo – esportare una parte dell’immensa quantità di energia elettrica che verrà prodotta dagli impianti eolici e fotovoltaici che si vuole piazzare in tutta l’Isola.

L'ordine pubblico è affidato ai carabinieri.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

