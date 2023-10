Per dire no ai tumori, per stare vicino a chi si occupa della lotta al cancro del seno, oggi a Burcei sono scesi in strada cinquecento persone aderendo allo "Walk for The Cure". Una manifestazione che ha mobilitato praticamente ogni famiglia, organizzata dalla Burcerese FC, in collaborazione con il Comune e di tutte le associazioni locali.

Ogni partecipante, con una donazione di dieci euro ha ricevuto una maglia realizzata per l’occasione: il ricavato, oltre cinquemila euro, verrà devoluto ai progetti di "Susan G. Komen Italia" per la lotta ai tumori del seno che verranno sviluppati in Sardegna. Mercoledì sempre a Burcei, su iniziativa del Comune si svolgerà nella sala consiliare un convegno sui tumori con l'oncologo Paolo Meloni.

La manifestazione di oggi è iniziata di buon mattino col ritrovo al Parco comunale e con la passeggiata alla presenza anche dei "Suonatori di Burcei". Poi il ritrovo ancora al parco per il ristoro preparato e organizzato dalle associazioni culturali e dalle donne di Burcei. Non sono mancate dimostrazioni delle associazioni sportive (tennis, arti marziali e buona musica). Una giornata importante voluta da tutti.

