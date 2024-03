Carabinieri in cattedra sabato 23 marzo mattina (ore 10,30), nella sala consiliare del Comune di Muravera dopo le numerose truffe, soprattutto informatiche, con vittime numerosi cittadini dell'intero Sarrabus.

Le vittime non sono stati finora solo gli anziani, ma anche giovani, caduti nella trappola di abilissimi lestofanti del raggiro via internet.

Diversi i truffatori finora smascherati e denunciati dai militari delle stazioni ricadenti nell'ambito della Compagnia dei carabinieri di San Vito, comandata dal maggiore Massimo Meloni: Muravera, Villaputzu, Castiadas, Villasimius, Ballao e del Gerrei.

Così la Compagnia di San Vito apre da tempo a incontri con i cittadini per denunciare l'inquietante fenomeno e le beffe più comuni in questo vortice di contatti spesso telefonici per trattare acquisti a prezzi stracciati, facendosi anticipare le somme di denaro per poi vanificarsi nel nulla.

Tanti per fortuna i truffatori smascherati dai carabinieri nel Sarrabus che ora hanno deciso di sensibilizzare la cittadinanza illustrando, come dice il maggiore Meloni, «alcune regole semplici ed essenziali per evitare amare sorprese».

