Truffe e raggiri ai danni degli anziani: questo il tema dell’incontro organizzato dai Carabinieri a Muravera, per sensibilizzare i cittadini sul tema. L’appuntamento è per mercoledì 7 giugno – dalle 18 alle 20 – nella sala consiliare del Municipio.

Un fenomeno questo che preoccupa anche nel Sarrabus. Negli ultimi anni i Carabinieri della Compagnia di San Vito, coordinati dal maggiore Massimo Meloni, hanno smascherato decine di truffatori. Nel loro mirino anche giovani e donne.

In occasione dell’evento in programma i militari daranno consigli pratici ai presenti per evitare di essere raggirati.

