L’ennesima truffa del bancomat ha avuto come vittima un 41enne di Villasor, il quale quando si è reso conto di essere caduto nel tranello ha raccontato tutto ai carabinieri che hanno avviato le indagini risalendo ai due presunti responsabili.

Denunciati per truffa aggravata sono due pakistani di 30 e 20 anni risultati i beneficiari di tre bonifici per un totale di 3mila euro emessi dal 41enne. Quest’ultimo aveva pubblicato su un noto sito un annuncio per la vendita di una moto. Uno dei due stranieri lo aveva contattato per l’acquisto a condizione che il venditore raggiungesse uno sportello bancomat per ottenere il pagamento. Effettuate le operazioni, il 41enne si è accorto che quel denaro era sparito dal suo conto.

I carabinieri hanno individuato i due pakistani anche attraverso la collaborazione delle società bancarie.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata