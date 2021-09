Dopo aver subito i furto di alcuni coltello, ha battuto a tappeto tutti gli annunci di vendita pubblicati anche sui social che riguardassero oggetti simili e infine ha trovato quello che cercava.

A mettere nei guai un 48enne, denunciato a piede libero a Mandas dai carabinieri di Monastir, è stato un meccanico. L’umo aveva spiegato ai militari di aver contattato su Facebook un venditore per l’acquisto di alcuni coltelli a serramanico di particolare pregio per la somma di 400 euro. I due si erano incontrati e il meccanico aveva riconosciuto tra gli oggetti due pattadesi che gli erano state sottratte circa tre mesi prima dalla sua abitazione.

A seguito di una perquisizione effettuata a casa del 48enne, i carabinieri hanno recuperato e sequestrato una lama in ossidiana di colore nero e due collane in pelle con ciondolo in ossidiana e forma a punta di freccia, al fine di effettuare più approfonditi accertamenti su oggetti così particolari che potrebbero essere riconosciuti a breve da ipotetiche vittime di furto del periodo più recente.

Intanto viene effettuato un monitoraggio delle denunce ricevute dei vari comandi dell'arma del sud della Sardegna allo scopo di tentare di ricostruire ulteriori furti.

(Unioneonlnie/s.s.)

