Si chiamava Yuri Loi, 19 anni, il motociclista morto a Sestu nella tarda mattinata di oggi, in un terribile incidente stradale. L’impatto, violentissimo, è avvenuto poco dopo le 12 in via Cagliari: era diretto verso l’uscita del paese quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto all’altezza dell’incrocio con via Molinari.

Dopo l’urto, il ragazzo è stato sbalzato dalla sua moto, una Crm. Sul posto sono intervenute in maniera tempestiva due ambulanze, con il disperato tentativo di praticare il massaggio cardiaco per salvargli la vita. Tentativi che non sono serviti, con la morte attorno alle ore 13.

Pochi minuti dopo l’incidente, in tanti si sono precipitati sul luogo della tragedia. Fra questi, i genitori di Yuri Loi, che era originario proprio di Sestu. In giornata era prevista la festa di Carnevale nel comune.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata