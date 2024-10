Stile di vita, alimentazione, sanità, tecnologia: in che modo, e in quale misura, possono influenzare la qualità della vita? Indaga sul quesito Actai Global (acronimo di Athletes, Conservationists, Technologists, Artists, Innovators), una delle principali comunità globali di leader e innovatori impegnati nella protezione degli oceani e nell’imprenditoria sostenibile. Le conferenze e gli incontri sono iniziati ieri 2 ottobre e proseguiranno fino a domani ai piedi della spiaggia di Genn’e Mari, nella località turistica di Torre delle Stelle.

Dopo le scorse edizioni alle isole Mauritius, in Grecia, ma anche in Australia e in Asia, per il 2024 ACTAI ha scelto di approdare in Italia e precisamente in Sardegna proprio per la rinomata longevità dei suoi abitanti.

Organizzato dall’imprenditrice Nathalie De Clercq con il sostegno di Innois, Nuraxi e Aquarium Group, e guidato dal fondatore di ACTAI Global Bill Tai, ACTAI Sardinia 2024 è focalizzato su innovazione tecnologica, longevità e sostenibilità con approfondimenti su come l’innovazione tecnologica possa influenzare la qualità e la durata della vita. Non mancano gli spazi di dialogo e di svago, prevalentemente a carattere escursionistico e sportivo, per stimolare nuove opportunità di investimento nei settori della sostenibilità e della salute a lungo termine.

Anche per questo motivo a chiudere i lavori, domani sera, sarà la Festa della longevità, una cena esclusiva curata dallo Chef stellato Cristiano Andreini.

