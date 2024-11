La via Sagittario a Torre delle Stelle potrebbe essere finalmente completata. Il Comune di Sinnai ha approvato il progetto che potrebbe essere finanziato dalla Città metropolitana di Cagliari: necessario un contributo di 380mila euro.

L’intervento interesserà l’ultimo tratto, ancora sterrato, dell’importantissima strada che dalla provinciale per Villasimius porta al mare. Una strada che si sviluppa partendo dalla provinciale in territorio di Maracalagonis: un tratto già sistemato da tempo.

È stato poi il Comune di Sinnai, alcuni anni fa, a programmare un suo intervento partendo dall’area antistante Genn’e Mari. I lavori sono costati 200mila euro e sono stati conclusi dalla vecchia amministrazione comunale. Ora l’obiettivo è ultimare l’ultimo tratto sterrato; la tipologia di pavimentazione prevista è quella già utilizzata nell’altro lotto di via Sagittario ricadente in territorio di Sinnai (la discesa che porta alla spiaggia di Genn’e Mari), ossia autobloccanti di color giallo-ocra.

Nell’intervento oggetto di approvazione è compresa anche la parte iniziale di via Urano, che ricade anch’essa in Comune di Sinnai (circa 90 m). Il restante tratto della via è inserito nel progetto redatto dal Comune di Maracalagonis, che oltre alla via Urano include via dei Pesci e via Ercole.

