L'idea la lancia da anni ma i risultati tardano ad arrivare. Aldo Gorini, pensionato cagliaritano con villetta a Torre delle Stelle, ha scritto una lettera ai sindaci di Sinnai e Maracalagonis rilanciando una sua vecchia proposta. Produrre energia elettrica coprendo i tetti delle 1200 villette di Torre delle Stelle con le tegole fotovoltaiche: si produrrebbe energia elettrica per il fabbisogno non solo del villaggio turistico, ma anche di Sinnai e Maracalagonis.

Gorini questa battaglia la porta avanti addirittura dal 2013 con i primi contatti con i due Comuni. «Nel 2017 rappresentai ai due sindaci di Maracalagonis e di Sinnai la possibilità di un finanziamento europeo nel progetto ‘Stores’, mirato allo stoccaggio dell’energia elettrica prodotta attraverso l’impianto fotovoltaico e alla successiva rivendita, anche a distanza, delle eccedenze rispetto ai consumi, grazie anche alle tegole fotovoltaiche inseribili tranquillamente nel contesto di Torre delle Stelle».

Il Comune di Sinnai, disponendo di Paes (Piano d'azione per l'energia sostenibile), ha utilizzato il Progetto Jessica contraendo un mutuo ventennale a tasso zero per la somma di 561mila euro. Somma destinata a dodici impianti fotovoltaici in altrettanti edifici comunali di Sinnai paese. A Torre delle stelle si attende. Sono in molti a credere nel progetto. Ad iniziare dal sindaco di Sinnai: «Sono favorevole alla produzione di energia pulita. Quindi anche a questa eventualità».

