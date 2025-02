Presto al via, dopo gli ultimi adempimenti burocratici con l'impresa, i lavori per la pavimentazione con l'uso di autobloccanti dell'ultimo tratto sterrato di via Sagittario, a Torre delle Stelle, in territorio di Sinnai.

Nel contesto di questo progetto da 200.000 euro, è prevista anche la pavimentazione del tratto più a valle di via Urano per un centinaio di metri a salire (ossia fino al confine con Maracalagonis) e del segmento di via Scorpione ricadente in Comune di Sinnai (anch’esso l’ultimo tratto ancora non pavimentato).

La Nuova associazione Torre delle Stelle chiede anche la messa in opera di dissuasori di velocità, «quanto mai importanti in un tratto viario caratterizzato da un lungo rettilineo». Con i nuovi lavori programmati dal Comune di Sinnai, verrà pavimentato l'intera via Sagittario che porta alla spiaggia di Genn'è Mari attraverso un tracciato che si sviluoppa nei territori comunali di Maracalagonis e Sinnai. Il sogno di tutti è che i lavori vengano realizzati prima della prossima stagione turistica.

