Quattro ragazzi in balia del mare agitato si sono messi in salvo arrampicandosi sulla scogliera e sono stati poi soccorsi dai Vigili del fuoco.

L’episodio è avvenuto oggi intorno alle 14 nelle acque di Torre delle Stelle. I giovani, due ragazzi e due ragazze, sono usciti per un’escursione con i Sup, ma per via delle condizioni del mare non sono più riusciti a fare ritorno al punto di partenza. Così, vistisi in difficoltà, si sono arrampicati sulla scogliera, dove sono praticamente rimasti intrappolati.

E qui sono arrivati i sommozzatori e la sezione navale dei Vigili del fuoco di Cagliari, allertati da una richiesta d’intervento della Guardia Costiera. Visto il basso fondale e le onde che si andavano a infrangere contro gli scogli, i sommozzatori hanno deciso di raggiungere i ragazzi a nuoto. Dopo aver fatto indossare loro dei giubbini di salvataggio e dei caschetti li hanno trasportati sul gommone dei Vigili del fuoco, anche con l’aiuto di corde lanciate dai soccorritori.

Recuperate anche le tavole da Sup, i ragazzi sono stati riaccompagnati sani e salvi sulla spiaggia da cui erano partiti.

(Unioneonline/L)

