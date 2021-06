Quasi quattro chilometri di reti già sostituite e investimenti per oltre 850mila euro.

E’ il bilancio della gestione del sistema idrico di Torre delle Stelle targato Abbanoa. Sono passati cinque anni dalla presa in carico, prima in fase provvisoria e poi definitivamente, del comparto di Torre delle Stelle.

Da subito i tecnici del Gestore unico avevano riscontrato diverse criticità. Le maggiori erano state registrate sulle condizioni dei serbatoi d’accumulo (sia per quanto concerne la sicurezza e sia per l’inadeguatezza impiantistica) e sulle condotte distributrici soggette a continue rotture e notevolmente difformi a quanto trasmesso su base cartografica.

Immediatamente si è operato con gli interventi ritenuti prioritari e consistenti nella messa in sicurezza dei siti e nella riorganizzazione dell’approvvigionamento idrico dall’acquedotto Sud Orientale: mediante l’inserimento di apparecchiature idrauliche di controllo e governo dei serbatoi di accumulo e distribuzione si è provveduto a gestire in maniera automatica l’immissione dell’acqua in arrivo dall’acquedotto verso i vari manufatti garantendo il sostegno del carico necessario al riempimento delle singole vasche.

Questi interventi, sommati all’efficientamento delle condotte di avvicinamento alle vasche, hanno reso possibile porre fuori esercizio il serbatoio denominato “Saraceno” (inadeguato sia per conformazione che per quote piezometriche), l’eliminazione del sollevamento idrico denominato “cantiere” e il generale miglioramento delle condizioni di approvvigionamento della zona e garantendo quanto più possibile la stabilità della pressione di esercizio in rete al fine di limitare la sollecitazione delle condotte e favorire un miglior servizio all’utenza.

La nuova rete è stata già realizzata nelle vie Bilancia, Acquario, Scorpione, Dei Pesci, Delle Pleide, Leone, Orione, Gemelli, Pegaso, Ercole, Del Cigno e Urano. Piazzati anche i nuovi contatori.

