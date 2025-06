Di corsa per sostenere il reparto di Cardiologia pediatrica dell’ospedale Brotzu di Cagliari: torna la Pula fun run, la gara amatoriale più colorata dell’estate organizzata da Comune, Atletica Pula e dall’associazione dei commercianti Vivi Pula.

Dopo il successo dello scorso anno, il 5 luglio la gara podistica che si sviluppa nel circuito cittadino di Pula avvicinerà nuovamente in paese i runners provenienti da tutta la provincia di Cagliari.

La prima edizione della manifestazione ha permesso lo scorso anno di raccogliere 5.500 euro, utilizzati per l’acquisto di macchinari per il reparto di Cardiologia pediatrica del Brotzu.

«L’obiettivo è di bissare il successo della scorsa estate – dice Ettore Caboni, vicepresidente di Vivi Pula -, anche quest’anno ci sarà la possibilità di partecipare compiendo due giri del percorso per un totale di 6 km, o prendere parte alla manifestazione con una passeggiata da 3 km. Tutti insieme, immersi nei colori, ci divertiremo e, allo stesso tempo, avremo la possibilità di dare un contributo importante a chi cura i bambini con problemi di cuore. Le iscrizioni sono aperte, ci auguriamo che in tanti partecipino a questa festa dello sport per una buona causa».

© Riproduzione riservata