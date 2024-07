La musica che accende la notte di San Lorenzo, tra artisti, rapper e suoun elettronici. Torna con la sua settima edizione il Nora Summer Festival, teatro d’eccezione per l’evento il grande prato che si affaccia sulla spiaggia. La data è tanto semplice da ricordare quanto suggestiva: 10 agosto, la notte stellata e magica di San Lorenzo.

Dalle 20.30 alle 6 suoneranno dal tramonto fino all’alba sul palco di Nora dj di fama internazionale e artisti che proporranno tanti e diversi generi musicali, così da soddisfare i diversi gusti del pubblico. Nora Summer Festival è un appuntamento unico nel suo genere che, fin dalla sua nascita, nel 2018, ha saputo non solo farsi apprezzare ma anche farsi attendere. I giovani del territorio e del resto dell’isola, molti vacanzieri in visita nel Sud Sardegna, hanno partecipato sempre con grande entusiasmo a una intera nottata musicale diretta da ospiti e artisti di assoluto livello e valore, sia nazionale che internazionale.

Organizzato in un luogo incantevole dove storia, archeologia e natura si incontrano: basti osservare a pochi metri la piccola chiesa dedicata a Sant’Efisio e la bellissima Torre del Coltellazzo che domina la baia, e ancora l’area verde - dove si terrà il concerto - che si affaccia sulla placida spiaggia. Poi, musica che si diffonde nell’ambiente circostante tutta la notte, fino alle prime luci dell’alba. Una nottata che non solo non delude mai, ma che si fa ricordare e attendere fino all’evento successivo, con la curiosità per le novità che verranno.

L’evento nasce come totalmente gratuito, e l’accesso sarà libero anche quest’anno. Sono previsti punti ristoro, l’area parcheggi e un presidio di primo soccorso. A dare vita 7 anni fa al NSF sono stati dei giovani del luogo con il supporto e il sostegno della Pro Loco di Pula , il patrocinio del Comune, il contributo delle attività commerciali della zona, che hanno sempre creduto in questo momento culturale e di festa anche come contributo allo sviluppo turistico ed economico del territorio. Le novità dell’edizione 2024 sono i due stage: il “Mainstage”, dall’anima strettamente commerciale, dove si esibiranno rapper e dj di musica elettronica, e il secondo, chiamato “Groove Garden Stage”, dove prenderà vita il grande party House box di musica house, organizzato da Fendi e Giacomo Busonera.



Sul Palco del Nora Summer Festival 2024 saliranno artisti del calibro di Agatino Romero, il dj e producer tedesco di fama mondiale, che con la rivisitazione di “Pedro”, il successo senza tempo di Raffaella Carrà sta scalando le classifiche di tutte le piattaforme musicali; il rapper torinese Boro, che si è fatto notare sulla scena hip hop underground già da giovanissimo; i romani Two Late, che con la loro musica elettronica promettono una notte di San Lorenzo scintillante; ed N4C, dj e produttore che con il suo sound in continua evoluzione e i suoi remix ha fatto parlare di sé sui social, arrivando poi a esibirsi nei migliori locali d’Italia e all’estero. Ci sarà, inoltre, un’area interamente dedicata al food, dove sarà presente un’offerta ampia pronta a solleticare tutti i palati.

