La notte delle streghe è alle porte e a Capoterra si festeggia Halloween con l'evento "Is Animeddas". Organizzato dal Comune di Capoterra in collaborazione con la Pro Loco, questa festa offrirà un'ampia gamma di attività e intrattenimento per tutta la famiglia.

L'appuntamento è per martedì 31 ottobre, a partire dalle ore 16, quando Piazza Brigata Sassari e Corso Gramsci si trasformeranno in un'area di festa dedicata a Halloween.

I bambini saranno i protagonisti della serata, con trucca bimbi, giochi gonfiabili e molte altre sorprese per far sorridere i loro volti, in perfetto stile halloweeniano. Inoltre, non mancheranno le castagne arrosto e zeppole, che saranno disponibili a volontà per deliziare il palato di grandi e piccini.

Per gli amanti dell'artigianato, "Is Animeddas" ospiterà bancarelle di artigiani e hobbisti, offrendo l'opportunità di acquistare prodotti unici e fatti a mano. L'evento sarà accompagnato dall'intrattenimento musicale di Nicola Agus, che aggiungerà un tocco magico alla serata.

