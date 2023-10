Danni all’agricoltura e difficoltà anche soltanto a uscire dalle proprie abitazioni. Nelle località di S’Orecanu, Perducollu e Turritas Arrieras, tra i comuni di Pula, Villa San Pietro, Sarroch e Teulada continua a creare disagi un ampio gruppo di tori e bovini ormai inselvatichiti.

Si tratta di circa 80 animali che si insinuano anche nelle proprietà private mettendo paura a residenti e turisti.

Un esempio? La zona dell’agriturismo Sa Turritta: «Siamo stufi di questa situazione» dice Maurizio Lucarelli, proprietario dell’agriturismo, «i nostri figli non escono più di casa la sera per la paura di queste bestie che si aggirano nei paraggi. Speriamo che il Comune e la Regione trovino un accordo al più presto per risolvere definitivamente la questione».

Nel territorio operano quotidianamente anche le pattuglie dei barracelli di Pula. «Cerchiamo di fare il possibile – spiega il comandante Gianluca Spagnolu – per evitare che questi animali inselvatichiti possano entrare in zone private e abitate. Il nostro impegno è mirato in modo che la situazione possa peggiorare ulteriormente».

