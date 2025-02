Incidente stradale autonomo attorno alle 4,30 sulla statale 131: all’altezza del bivio per Villagreca, in direzione Cagliari, un grosso tir si é rovesciato. Ancora da chiarire la dinamica: ferito, sembra in modo non grave, il conducente.

Sul posto oltre al 118, che si è occupato del uomo che era alla guida del pesante mezzo, gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi e i vigili del fuoco.

Molto complessa l’operazione per il recupero del mezzo e per liberare la strada. Probabilmente sarà necessario l’utilizzo dell’autogru dei vigili del fuoco: in questo caso si prospetta la chiusura della Carlo Felice per qualche ora con le inevitabili conseguenze negative per la viabilità.

Già di prima mattina ci sono stati rallentamenti e disagi per chi si sta spostando sulla statale 131. Il consiglio è quello di verificare se il tratto interessato dall’intervento dei vigili del fuoco sia terminato altrimenti meglio scegliere percorsi alternativi. Sul posto anche il personale e i mezzi dell’Anas.

