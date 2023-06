Aveva la precedenza, un giovane non gliel’ha data e lui ha minacciato di squartarlo con una motosega. Il protagonista della vicenda è un pensionato di 83 anni di Quartucciu.

Ieri era alla guida della sua auto in via Riu Mortu, a Monserrato. A un incrocio si è trovato davanti il veicolo condotto da un ventiduenne di Quartu, che avrebbe dovuto cedere il passo e non lo ha fatto.

I due si sono insultati. E l’anziano, convinto che il giovane non avesse mostrato il giusto rispetto per la sua veneranda età, ha imbracciato la motosega per “far valere le sue ragioni”. Per fortuna si è limitato alle parole, grosse, e non è passato alle vie di fatto.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Monserrato, che lo hanno denunciato per minacce.

(Unioneonline/E.Fr.)

