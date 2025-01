I Carabinieri della Stazione di Selargius hanno arrestato un pensionato di 72 anni, residente in città, in esecuzione di un'ordinanza di detenzione domiciliare emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari. L’uomo, già noto alle forze di polizia, dovrà scontare una pena di quattro mesi e venti giorni per reati di stalking e minacce aggravate.

Vittima la ex che l’arrestato aveva conosciuto nell'azienda dove entrambi lavoravano. Dopo l’inizio di una relazione sentimentale nel 2011, la coppia aveva intrapreso una convivenza che si era interrotta nel 2014, poco dopo la nascita del figlio. La separazione, mai accettata dall’uomo, ha dato il via a una serie di gravi condotte persecutorie nei confronti della donna.

Episodi che sono andati avanti per anni, tra minacce di morte esplicite e continue accuse infamanti, talvolta esternate davanti al figlio, pedinamenti costanti, invio di messaggi molesti e minacce, come quella di sfigurarle il volto, e un monitoraggio ossessivo degli spostamenti della vittima.

L’ordinanza di detenzione domiciliare, ricordano i carabinieri, «rappresenta una tappa conclusiva nell’iter giudiziario di una vicenda che ha evidenziato ancora una volta l’importanza di contrastare con fermezza i fenomeni di violenza e persecuzione domestica».

(Unioneonline)

