Tragedia questa mattina a Teulada, dove è morto un pescatore di 39 anni originario di Settimo San Pietro. Alle 9.30 stava pescando a Capo Malfatano assieme a un amico, quando un’onda lo ha travolto e risucchiato in mare trascinandolo al largo.

Inutili i tentativi di soccorso, con l’amico che ha lanciato l’allarme per primo: il primo intervento è avvenuto con un gommone di una ditta di noleggio, che lo ritrovato sugli scogli. Sul posto i militari della Guardia costiera e un’équipe medica del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

++ NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO ++

(Unioneonline / r. sp.)

