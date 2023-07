E sono 106 anni: la comunità di Teulada, e non solo, è in festa per il traguardo raggiunto da Tziu Pietrino Culurgioni.

A rendere omaggio a uno degli uomini più anziani della Sardegna oggi si è presentato anche il sindaco Angelo Milia.

«Oggi ho avuto il grande privilegio di portare gli auguri di buon compleanno da parte dell'amministrazione comunale e della comunità di Teulada, che rappresento, al nostro concittadino ultracentenario», ha scritto il primo cittadino, pubblicando anche una foto di Tziu Pietrino che appare essere in forma, seduto in veranda, nella casa di Chia dove vive.

«Possa questo giorno essere solo l'inizio di un nuovo capitolo di meraviglie nella tua vita, straordinaria testimonianza della longevità che contraddistingue la nostra terra.

Buon compleanno, caro Pietrino», ha concluso Milia.

(Unioneonline/E.Fr.)

