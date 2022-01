Ha tentato di far entrare cocaina ed eroina in carcere, ma è stata sorpresa e arrestata grazie al pronto intervento della polizia penitenziaria.

È accaduto oggi a Uta, con protagonista una 50enne di Monastir: la sostanza era stata abilmente occultata nelle cuciture di un asciugamano e di un accappatoio.

La donna nella giornata di domani verrà condotta in tribunale per il processo per direttissima.

Il SINAPPE, sindacato della Penitenziaria, esprime un vivo apprezzamento e un plauso ai poliziotti che nonostante le grosse criticità dovute alla carenza di personale e al periodo emergenziale dovuto al Covid non abbassano la guardia. "Ora l'amministrazione – la richiesta – attivi le procedure per un riconoscimento al personale impiegato in tale operazione”.

