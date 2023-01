Due in carcere, uno ai domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato oggi l'arresto dei tre giovani di Quartu accusati di aver ferito sabato notte un marocchino in piazza Santa Maria, a Quartu.

Restano in carcere i fratelli Cristian e Stefano Mallus. Ai domiciliari il terzo indagato, Gabriele Cabras. I tre sono accusati di tentato omicidio.

I fatti sono noti: sabato verso le 21,30 durante una aggressione era rimasto ferito un giovane marocchino che sarebbe intervenuto in difesa di un amico. Il ragazzo era stato raggiunto da alcune coltellate.

Ricoverato al Brotzu in prognosi riservata, ora sta bene. Tanto che è stato già interrogato dagli agenti del Commissariato che hanno svolto le indagini.

(Unioneonline)

