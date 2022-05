Tentato furto nella parrocchia di Solanas, frazione turistica di Sinnai.

Sconosciuti hanno cercato di forzare la porta della sacrestia per entrare in chiesa, il colpo non è riuscito: la porta rafforzata alcuni anni fa dopo un furto ha resistito.

Non è da escludere che i ladri siano fuggiti perché disturbati da qualcuno e quindi nel timore di essere smascherati.

Della vicenda si stanno occupando i carabinieri di Maracalagonis e Quartu, che hanno effettuato i rilievi di legge dopo la denuncia del parroco.

