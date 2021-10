Una telefonata al 112, che segnalava la presenza di due persone all’interno della ditta “San Germano Spa” di Macchiareddu, ha fatto arrivare sul posto, nella serata di ieri, i carabinieri.

Due uomini, forzata la porta d’ingresso, stavano tentando di rubare vario materiale. I militari hanno immobilizzato subito uno dei ladri che aveva già tentato la fuga. La sua identità è stata confermata dalle immagini della videosorveglianza. Con sé aveva le chiavi di una Peugeot di proprietà di un’azienda di San Sperate, ritrovata nelle vicinanze e sequestrata in quanto risultata rubata. Scattato l’arresto del 36enne per tentato furto aggravato da parte dei carabinieri di Pirri, che hanno operato col personale del IX Battaglione carabinieri Sardegna, oggi è in programma il rito per direttissima a Cagliari.

Nel corso delle indagini, è stato identificato anche il complice, un 47enne cagliaritano che aveva lasciato il portafoglio e il telefonino su un bidone all’interno della ditta, probabilmente per potersi muovere agevolmente ma, all’arrivo delle forze dell’ordine, li aveva dimenticati sul posto.

