Ballo, musica e poesia della cultura argentina e spagnola: stasera alle 20 la DomusArt di Quartucciu si trasforma in una milonga con i ballerini argentini di fama internazionale Luis Signoretti e Karin Karen Salevsky ospiti del progetto Mariposa de Cardu, nato in memoria di Luisa Serra, insegnante e attivista quartuccese. Una collaborazione a più mani tra l’assessorato comunale alla Cultura e l’associazione il Crogiuolo, che – per una sera - con il suo Mariposa de Cardu lascia l’Orto Giardino di Su Idanu per trasferirsi a DomusArt. Presenti anche gli artisti quartuccesi dell’associazione Impari po Imparai, Dino e Giorgio Pinna, fondatori in città del Teatro Olata che accompagnati da Paola Pinna e Costantino Putzolu riproporranno “Anima assente" dal "Lamento per Ignacio Sánchez Mejías" di Federico García Lorca. Mentre le attrici Rita Atzeri e Stefania Adamu daranno voce ai poeti argentini.

«La serata ben si concilia con le linee progettuali dettate dal nostro assessorato che già in passato, durante la settimana della cultura, ma attualmente con i progetti Arrexinis e Identità e Valore ha avviato un percorso di confronto fra culture diverse in un’ottica di apertura del territorio e di ampliamento delle conoscenze», commenta l’assessora Elisabetta Contini.

«Un grazie particolare all’assessorato alla cultura, già sensibile e attento verso le manifestazioni d'amicizia e scambio tra Sardegna e Spagna», aggiunge la presidente del Crogiuolo, Rita Atzeri, «ma grazie anche all’associazione Impari po Imparai. Mariposa de Cardu vuole fare rete e promuovere sempre la collaborazione tra enti, associazioni e persone».

