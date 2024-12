Traffico in tilt sulla Statale 130, all'incrocio in ingresso e in uscita da Decimomannu.

Tre i veicoli coinvolti in un lieve tamponamento.

Sul posto la Polizia locale di Decimomannu per fare i rilievi di rito e dirigere il traffico che ha subito pesanti rallentamenti in direzione Iglesias e in uscita dalla 130 dir da San Sperate.

