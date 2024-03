Indagini serrate a Monserrato per far luce sulla rapina ai tabaccai di via Porto Botte.

I carabinieri della Stazione e del Nucleo operativo radiomobile di Quartu hanno effettuato diversi interrogatori e stanno soprattutto esaminando le immagini delle telecamere del Comune piazzate lungo il percorso fatto dalle vittime, marito e moglie, dopo aver abbassato la serranda del tabacchino per poi dirigersi a casa.

I due titolari del tabacchino Cambula sono stati affrontati da un malvivente mascherato (un complice forse lo attendeva in macchina) che ha strappato alla donna la borsa con la busta dei contanti incassati nella giornata. I due aggrediti, non hanno per fortuna riportato ferite. Poi l'allarme e le indagini in corso.

Il bottino sarebbe di duemila euro. Le indagini sono coordinate dai capitani Michele Cerri e Ignazio Cabras e dal luogotenente Pierpaolo Sabiu.

Un rapporto è già stato girato in Procura.

