Si rinnova come ogni anno l’appuntamento che coinvolge l’intera comunità di Suelli per i festeggiamenti in onore di San Giorgio Vescovo. Il Comitato ha organizzato nel solco della tradizione i festeggiamenti religiosi e civili. Domani, sabato 18 maggio, alle 9.30 l’arrivo dei carri a Suelli e il rinfresco lungo la via Provinciale, alle 12 la vestizione del santo nel santuario di San Giorgio Vescovo, alle 19 la messa solenne, alle 22 lo spettacolo musicale di Marta e il suo gruppo.

Domenica alle 8 la messa in Parrocchia, alle 10.30 la messa solenne con la partecipazione del coro San Pietro Apostolo, alle 11.30 la benedizione dei carri nel piazzale della Parrocchia, alle 18 la messa cantata dal coro Suor Maria Atzori e celebrata da monsignor Fabrizio Porcella del Capitolo Metropolitano della cattedrale di Cagliari, alle 19 la processione con il simulacro del santo per le vie del paese e la benedizione del falò, alle 22 intrattenimento musicale con i gruppi Nuvolari e I Radio Queen.

Lunedì 20 maggio, il giorno clou dei festeggiamenti (il primo lunedì dopo pentecoste è la data ufficiale della festa suellese), alle 8 l’incontro nella stazione ferroviaria con la banda musicale, i gruppi folk di Suelli, Guamaggiore, San Basilio e Orroli; alle 10 la processione solenne per le vie del paese; dalle 16 alle 17.30 animazione per bambini nel piazzale parrocchiale con Rossano Erriu e il gruppo Let’s Rox Animazione; alle 17.30 messa solenne e alle 22 intrattenimento musicale con Reverendo Jones.

© Riproduzione riservata