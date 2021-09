L’amministrazione comunale di Suelli ha ottenuto dal Governo un nuovo finanziamento pari a 150mila euro per realizzare gli interventi di edilizia scolastica negli edifici comunali che ospitano le lezioni di scuola primaria, elementare e media.

"Verranno adattati gli spazi, gli ambienti e le aule degli edifici pubblici adibiti a uso didattico", dice il sindaco Massimiliano Garau. Il finanziamento appena incassato si va a sommare agli altri 100mila (nelle casse del Comune ci sono quindi 250mila euro da spendere per le scuole) ottenuti dal ministero dello Sviluppo economico.

La Giunta comunale, nei giorni scorsi, ha approvato la delibera che prevede la realizzazione di una serie di interventi finalizzati all’efficientamento energetico e allo sviluppo sostenibile attraverso la messa in sicurezza del plesso scolastico di via San Giorgio e via Leopardi. Grazie alle nuove risorse invece verrà utilizzato in particolare per l’ampliamento degli spazi.

"Puntiamo all’apertura di nuove sezioni – continua Garau –, il nostro futuro è rappresentato dai bambini, per questo da tempo abbiamo deciso di moltiplicare gli investimenti a favore delle scuole di ogni ordine e grado".

