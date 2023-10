«Cara Unione,

se è vero che sopportare una moltitudine di turisti non è per niente facile sotto tutti i punti di vista, e quindi diventa opportuno proteggere le spiagge con una regolamentazione a tratti severa, è altrettanto vero che renderle private o comunque inaccessibili è inaccettabile.

Sto parlando della bella spiaggia di Cuccureddus che, da turista in visita in questi luoghi, ho provato a raggiungere in auto utilizzando lo sterrato, ma mi sono trovato la strada sbarrata da un cancello privato.

Poco male, sono uno che va in montagna e certe cose bisogna guadagnarsele con un pò di fatica ed allora sapendo che esiste un sentiero che parte dalla spiaggia di Campus ho provato a percorrerlo e devo dire che è molto interessante poiché si sviluppa attraverso una moltitudine di fichi d'india e la macchia mediterranea, peccato però che a circa due minuti dalla spiaggia di Cuccureddus sia sbarrato da una rete metallica invalicabile e questo mi ha invece molto sorpreso e turbato.

In montagna i sentieri attraversano tutti o quasi delle proprietà private, ma nessuno li chiude con delle reti in virtù della libertà di cui ognuno di noi deve godere per quel patto di rispetto reciproco. Evidentemente a Villasimius le cose non funzionano così e qualche arrogante privato la spunta, ma ricordo anche al signor sindaco, che deve vigilare su questi fatti, che l'accesso pedonale alle spiagge deve sempre essere garantito.

Ricordo inoltre che sbarrare un sentiero è estremamente pericoloso poiché se dovesse scoppiare un incendio non si dà alcuna possibilità di fuga al malcapitato che si vede preclusa la salvezza da una rete metallica. Direi che sarebbe il caso di rifletterci sopra un pò meglio».

Marco Corradini

***

