Mare affollato, calo di presenza di italiani, ma gli stranieri non mancano. Dal Sarrabus alle coste di Villasimius, Solanas, Torre delle Stelle e Geremeas, c'era aria di vacanza. Il Ferragosto non si tocca nonostante la crisi, anche se si spende meno rispetto al passato.

«Sono tornato in Sardegna dopo tre anni - dice Giovanni Sanna, sardo con residenza in Francia -. Mi fermo pochi giorni. Prima non meno di venti giorni. Quest'anno, la mia vacanza si concentrerà in una settimana. giovedì torno a casa».

Il litorale della costa sud Orientale non si sta facendo mancare nulla. Cala Sinzias, la magica spiaggia di Castiadas, ha ospitato in questi giorni anche gli yacht di Stefano Gabbana e Domenico Dolce, dell'ex emiro del Qatar, Hamad Bin Khalifa Al Thani, e il "Lady S" dell’americano Dan Snyder. Mai successo da queste parti.

«Una bella cartolina – dice Pierpaolo Piu, direttore del Garden Beach di Cala Sinzias -. Qui è tutta una favola, mare splendido, natura incontaminata. Il turista apprezza».

Solanas e Torre delle Stelle in questi giorni hanno offerto anche appuntamenti religiosi come la sagra di San Giuseppe, la processione a mare e le immersioni ai piedi del Cristo dei sub (a Genn’e Mari). Il tutto nell’ambito di “Mara e mare” del Comune di Maracalagonis. Solanas non si è fatta mancare neppure due serate all’insegna delle opere liriche di Mozart e Donizetti.

Andrea Delpin, ex presidente Figc, ora dirigente del Mara Badminton , campione d'Europa, è in vacanza a Genn'e Mari, di Torre delle Stelle. «Vedo molto movimento, il maestrale dei giorni scorsi ha anche reso più belle le spiagge, si sta bene».

© Riproduzione riservata