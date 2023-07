Ha speronato un'auto, facendola finire fuori strada, ed è scappato senza prestare soccorso. È caccia al guidatore dell'auto pirata che questa mattina intorno alle 11,30 ha provocato un incidente sulla Statale 387 per poi darsi alla fuga.

L'impatto al chilometro 11 e 700, all'altezza del bivio per Settimo San Pietro: una Fiat Cinquecento con a bordo due persone stava viaggiando in direzione Dolianova quando all'improvviso è stata tamponata da un altro veicolo piombato a forte velocità - che stando a quanto si apprende si trovava sulla stessa corsia - finendo la sua corsa all'esterno della carreggiata.

Entrambi gli occupanti hanno riportato delle ferite e sono stati trasportati al Policlinico in codice giallo, a bordo di un'ambulanza del 118.

Sul posto, per i rilievi, anche una pattuglia della polizia locale dell'Unione dei comuni del Parteolla e del Basso Campidano: gli agenti hanno avviato i rilievi per individuare l'auto del fuggiasco.

