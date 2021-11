In occasione della festa dell’Unità nazionale, delle Forze Armate e nel centenario della traslazione del Milite Ignoto, l’amministrazione comunale di Soleminis ha reso onore ai Caduti di tutte le guerre. “Lo abbiamo fatto con grande intensità e commozione – ha detto il neo sindaco Fedele La Delfa - impossibile dimenticare. Abbiamo ricordato, in particolare, i nostri compaesani caduti sul fronte di cui si conserva il ricordo nelle incisioni della lapide e dei cippi presenti nella Piazza dei Caduti. Una giornata per non dimenticare”.

Presenti i cittadini, il sindaco ha deposto una corona d'alloro al monumento ai Caduti in un clima di grande commozione.

© Riproduzione riservata