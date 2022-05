Dopo l’incidente avvenuto nella notte a Soleminis, è fuggito senza prestare aiuto alle persone ferite. Ma il “pirata della strada” è stato intercettato a Donori e bloccato.

Tutto è cominciato un quarto a mezzanotte, lungo la Statale 387. Al km 14, una Volkswagen guidata da un 33enne di Sant’Andrea Frius ha effettuato un sorpasso non consentito e, mentre tentava di rientrare nella propria corsia, ha tamponato una Kia al cui volante si trovava un 66enne cagliaritano, con di fianco la moglie 64enne. In seguito all’urto, il 33enne non si è fermato ma, anzi, si è allontanato.

I carabinieri del Radiomobile e una pattuglia di Senorbì si sono messi subito sulle sue tracce e intorno a mezzanotte e mezza l’hanno trovato a Donori, sempre sulla Statale. Sottoposto all’etilometro, l’uomo è risultato positivo con valori alcolemici varianti tra 1,58 e 1,51 grammi per litro.

La patente gli è stata ritirata e per lui è scattata una denuncia per guida in stato di ebbrezza, fuga e omissione di soccorso.

I coniugi feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e poi portati al Brotzu per le visite del caso.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata