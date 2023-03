Un’auto a fuoco, un tentativo accoltellamento e anche un morso al naso.

Pomeriggio movimentato ieri a Soleminis, in via Stazione, dove i carabinieri della Stazione di Dolianova e i colleghi del Radiomobile sono intervenuti per un incendio e si sono ritrovati loro malgrado a dover sedare una rissa.

I fatti: ad andare a fuoco è stata una Ford c-Max di due nigeriani di 33 e 47 anni. All’arrivo dei carabinieri i due se la stavano prendendo con un sessantenne disoccupato di Soleminis, che accusavano – «con cognizione di causa» precisano i carabinieri – di aver appiccato il fuoco.

Una lite che poteva finire nel sangue, e in questo senso è stato provvidenziale l'arrivo dei militari. Mentre uno dei due nigeriani tentava di colpire con un coltello il sessantenne e l’altro lo mordeva al naso, i carabinieri hanno riportato la calma.

L’episodio si è concluso con tre denunce: minaccia aggravata e resistenza per i due nigeriani (uno è stato anche deferito per porto di oggetti atti ad offendere), danneggiamento per l’italiano.

