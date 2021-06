Un turista lussemburghese di origini sarde di 55 anni è morto sulla spiaggia di Solanas, mentre era in compagnia dei familiari.

A quanto si apprende dopo un bagno in mare è tornato in spiaggia e si è sentito male.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Quartu e i medici del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. In merito non si hanno altri particolari.

