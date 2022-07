L'attesa è grande anche fra i turisti che affollano la costa di Solanas, frazione di Sinnai. Per sabato e domenica è in programma la festa patronale della Madonna della fiducia. E con i riti religiosi ci sarà anche una serata dedicata alla lirica sotto le stelle. Lo spettacolo sarà proposto dalla Pastorale dell'Università e della Cultura di Cagliari, in collaborazione con la Parrocchia e il Comune di Sinnai.

Ma c'è di più: il 12 agosto sempre a Solanas, alle 21.30 in occasione della Festa di San Giuseppe, andrà invece in scena "Il Flauto magico" con l'orchestra da camera "Jhoann Nepomuk Wendit, diretta dal maestro don Raimondo Mameli.

Sabato alle 19,30 è prevista la messa solenne in parrocchia celebrata dal nuovo parroco don Diego Zanda. Seguirà la processione nelle vie Del mare, Su portu, Delle rose, Delle Gardenie, Is Pranus, con rientro in parrocchia. Domenica, alle 19, verrà celebrata una nuova messa con l’arcivescovo di Cagliari monsignor Giuseppe Baturi. Alle 21,30 si terrà in Piazza il concerto lirico “Le nozze di Figaro” di Mozart. Un’opera buffa in quattro atti che verrà proposta con una selezione di brani in forma di concerto. Il conte d’Almaviva verrà interpretato da Gabriele Barria, la contessa Rosina da Claudia Spiga, Figaro da Tiziano Castro. Susanna da Eloenora Chighine, Barbarina da Federica Cubeddu, Bartolo da Andrea Medda. Maestro e concertatore e direttore don Raimondo Mameli. Il 12 agosto si celebra come detto la sagra di San Giuseppe. Nell'occasione, andrà invece in scena "Il Flauto magico". Due serate davvero particolari con la lirica in questa estate a Solanas che sta facendo registrare presenze record. Soprattutto il sabato e la domenica.

