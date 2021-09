Il Comune di Siurgus Donigala scommette sulle energie rinnovabili.

È in fase di completamento il progetto finalizzato alla creazione della Smart Grid, un insieme di reti di informazioni e di distribuzione dell’energia elettrica in grado di ottimizzare il sistema di produzione dell’energia per minimizzare sovraccarichi e variazioni della tensione elettrica.

Si tratta di un progetto innovativo finanziato dalla Regione con 500mila euro per consentire, nel centro dell’alta Trexenta, l’utilizzo dell'energia prodotta dagli impianti fotovoltaici in compartecipazione tra il municipio e le scuole del paese. "È imminente l'avvio dei lavori per l'efficientamento energetico della scuola dell’infanzia che, con una spesa di 97mila euro, servirà a migliorare la classe energetica attraverso il rifacimento del rivestimento esterno con idonei materiali e il rifacimento dei sistemi di scolo del tetto", spiega il sindaco Antonello Perra.

Gli edifici scolastici e il municipio si trovano a poca distanza tra loro, nel centro del paese, ed è quindi più semplice metterli in correlazione anche per quanto riguarda l'uso degli stessi impianti. I pannelli fotovoltaici vengono utilizzati anche per alimentare la stazione di ricarica per le auto elettriche, posizionata nei parcheggi pubblici di via Kennedy.

