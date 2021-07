Le aree boschive del Lago Mulargia verranno tutte sistemate e ripulite. Nel territorio di Siurgus Donigala sono in fase di realizzazione gli interventi del cantiere “Salvaguardia del patrimonio boschivo” finanziato dall’assessorato regionale all’Ambiente per un importo di 60mila euro. Il progetto prevede la pulizia e la messa in sicurezza del sottobosco, il rifacimento delle staccionate e di parte degli arredi in legno presi di mira ormai da anni da continue azioni di vandalismo.

Gli operai sono al lavoro nel parco di Cavanatzu nell’area Belvedere e nell’ultimo tratto di strada fino al rimessaggio barche. “Questo intervento si inserisce nel contesto ormai conclamato della valorizzazione dell’area del Mulargia che anche a causa dell'emergenza Covid ha subito un rallentamento”, dice il sindaco Antonello Perra.

Il piano per la valorizzazione dell’area del Mulargia, attraverso la programmazione territoriale, prevede diversi progetti che vedono coinvolti i Comuni dell’Unione della Trexenta, il Consorzio Sentieri del Grano e il Consorzio de Laghi. L'obiettivo adesso è cercare imprenditori pronti a investire sulle strutture ricettive del Lago, per creare finalmente turismo in un'area dalle grandi potenzialità mai sfruttate appieno.

